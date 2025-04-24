İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Var

İSTANBUL’DA DEPREM SALGINI YAŞANDI

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar yaşadı. Büyük depremin ardından Büyükçekmece’de sırasıyla 5.9 ve 4.4 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. AFAD ve ilgili kurumlar, riskli binalara girmemeleri yönünde vatandaşları uyarırken, geceyi evlerinde geçirmek istemeyenler için kamu binaları hizmete açıldı.

TRAFFIC YOĞUNLUĞU ARTTI

Okulların iki gün tatil edilmesiyle birlikte, depremler sonrasında evlerinden ayrılan bazı İstanbullular, araçlarıyla yola çıkmayı tercih etti. Bu sebeple kent genelinde trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Özellikle İstanbul’dan çıkmak isteyen sürücüler, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’ndan bazı noktalarda yoğunluk yaşarken, bu durum ana arter ve caddelerde de etkili oldu. TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametinde ise kent çıkışına doğru trafik durma noktasına geldi.