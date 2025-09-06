İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 80

İSTANBUL’DA TRAFİK SORUNU BÜYÜYOR

İstanbul’da trafik sorunu, özellikle yağışlı havalarda ve trafik kazalarının etkisiyle ciddi boyutlara ulaşıyor. Kentin ana arterlerinde oluşan uzun araç kuyrukları, hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda günlük yaşamı zorlaştırıyor. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğunun yüzde 80’e ulaşması, megakentin ulaşım altyapısındaki sorunları bir kez daha gözler önüne seriyor.

HAVA ŞARTLARI TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve trafik kazaları, trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

ANA ARTERLERDE UZUN ARAÇ KUYRUĞU

Kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası’nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun birçok noktasında trafik yoğunluğu meydana geldi. Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geldi.

D-100 YOLUNDA TRAFİK KAZASI

D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte yaşanan trafik kazası nedeniyle yoğunluk oluştu. TEM bağlantı yolları ile Mahmutbey gişeleri çevresinde de trafik yoğunluğu arttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Hasdal’dan başlayan yoğunluk sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu.

ANADOLU YAKASI’NDA DA SORUNLAR VAR

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu boyunca araçların yavaş seyrettiği görülüyor. Anadolu Yakası’nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy’den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametinde de trafik yoğunluğu gözlendi. TEM Otoyolu’nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da yoğunluk dikkat çekiyor.

BEKLEME SÜRELERİ ARTIYOR

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Bazı sürücülerin ilerleyemediği yerlerde içinde bulundukları zor durumdan faydalanarak, diğer sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştıkları gözlemleniyor.