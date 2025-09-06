İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 80

İSTANBUL’DA TRAFİK SORUNU CİDDİ BOYUTLARA ULAŞIYOR

İstanbul’daki trafik problemi, özellikle yağışlı hava koşulları ve trafik kazalarının etkisiyle daha da ağırlaşıyor. Şehrin ana yollarındaki uzun araç kuyrukları, hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğunun yüzde 80’e ulaşması, Megakent’in ulaşım altyapısındaki sıkıntıları bir kez daha ortaya koyuyor.

TRAİFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80’E ULAŞTI

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve trafik kazaları, İstanbul’daki trafik yoğunluğunu artırdı. İBB verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak kaydedildi.

TRAFFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nda birçok noktada trafik yoğunluğu görüldü. Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geldi.

FSM KÖPRÜSÜ’NDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte meydana gelen bir trafik kazası, yoğunluğa sebep oldu. TEM bağlantı yolları ile Mahmutbey gişeleri çevresinde de trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde yoğunluk Hasdal’dan başlıyor.

ANADOLU YAKASI’NDA DA YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu boyunca araçlar yavaş hareket ediyor. Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy’den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametinde de trafik yoğunluğu gözlemleniyor. TEM Otoyolu’nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu artmış durumda.

TRAFFİKTE BEKLEME SÜRESİ ARTTI

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Araçların ilerleyemediği noktalarda bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı gözlemlendi.