İstanbul’da TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80

TRAFİK SORUNU CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI

İstanbul’da trafik sorunu, özellikle yağışlı havalarda ve trafik kazalarının etkisiyle büyük bir sorun haline geliyor. Şehrin ana yollarında oluşan uzun araç kuyrukları, hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’ndaki günlük hayatı zorlaştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğunun yüzde 80’e çıkması, Megakent’in ulaşım altyapısındaki problemleri bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor.

YÜZDE 80 TRAFİK YOĞUNLUĞU HATIRLANDI

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar ve trafik kazaları, trafik yoğunluğunu artırmayı sürdürüyor. İBB’nin verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

ARAÇLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

Şehir genelinde ana yollar boyunca uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun çeşitli bölgelerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Beylikdüzü’nden gelen yoğunluk, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman tamamen durma noktasına geldi.

KAZALAR GİDİŞ GÜZERGAHINI ETKİLEDİ

D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte yaşanan bir trafik kazası nedeniyle yoğunluk arttı. TEM otoyolundaki bağlantı yolları ile Mahmutbey gişeleri çevresinde de trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yoğunluk, Hasdal’dan başlayarak devam ediyor.

ANADOLU YAKASI’NDA DA SIKINTI VAR

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu boyunca da araçlar yavaş ilerliyor. Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kadıköy yönünden başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametine kadar olan yerlerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. TEM Otoyolu’nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu belirginleşiyor.

BEKLEME SÜRELERİ UZADI

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde Avrupa Yakası yönüne doğru gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Araçların ilerleyemediği bölgelerde bazı kişiler, sürücülere su ve çiçek satmaya çalışıyor.