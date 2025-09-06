İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 80

İSTANBUL’DA TRAFİK SORUNU CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI

İstanbul’daki trafik problemi, özellikle yağışlı hava ve trafik kazalarının etkisiyle önemli bir hal alıyor. Şehrin ana yollarında meydana gelen uzun araç kuyrukları, hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda günlük yaşamı etkiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, trafik yoğunluğunun yüzde 80 seviyelerine ulaşması, Megakent’in ulaşım altyapısındaki sorunları bir kez daha ortaya koyuyor.

YOĞUNLUK SAAT 15.00’TE YÜZDE 80 OLDU

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış ile trafik kazaları, yoğunluğu arttırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan verilere göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak kaydedildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Şehir genelinde ana yollar üzerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun birçok noktasında trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geldi. Ayrıca, D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte meydana gelen bir trafik kazası, yoğunluğu artırdı. TEM bağlantı yolları ile Mahmutbey gişeleri çevresinde de yoğunluk arttı.

ANADOLU YAKASI’NA DA SIRDAN YANSIDI

Anadolu Yakası’nda da yoğunluk gözlemleniyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu boyunca araçlar yavaş seyrediyor. D-100 kara yolunun Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametinde de trafik yoğunluğu kaydedildi. TEM Otoyolu’nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu artıyor.

BEKLEME SÜRELERİ UZADI

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Araçların ilerleyemediği noktalarda bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı dikkat çekiyor.