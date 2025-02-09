İstanbul’da Trafikte Yine Kavga: Kurye Yaralı!

ŞİDDETLİ TRAFİK TARTIŞMASI

Bitmek bilmeyen yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olay, İstanbul’un Pendik ilçesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte bir tartışma yaşadı.

OTOMOBİLİN AYNASINI YUMRUKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Bu duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.’nin üzerine sürdü. Olayın ardından motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi.

YARALI KURYE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine otomobil sürücüsü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarpıp kaçmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Bu olayın güvenlik kamerası görüntüleri de kaydedildi.

KAZA ANI GÖRGÜ TANIKLARINDAN İFADELER

Kaza ile ilgili tanıklık eden Alparslan Tanrıkulu, “Bizim gördüğümüz kadarıyla, biri aracın sahibi motosikletçiye bir anda arkadan çarpıyor ve köşede bekleyen çekicinin arasını sıkıştırıyor. Kaçmaya çalışırken de hem arkasındaki kamyonete hem de yanındaki taksiye vuruyor. Yaşananlar karşısında halk tepki veriyor” dedi.

Muazzez Bitkay ise, “Bir anda kargaşa yaşandı. Kapımızın önünde kurye diğer aracı sıkıştırdı, taksi şoförü aracı sıkıştırdı. Diğer yandan başka bir araç çarpan aracı sıkıştırınca maalesef ki olan kuryeye oldu. Bir anlık öfke bunlara neden oldu” ifadelerini kullandı.