İstanbul’da Ünlü Oyuncu, Arkadaşını Öldürdü!

İSTANBUL’DA ŞOK CİNAYET: OYUNCU ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

İstanbul Fatih’te meydana gelen olayda, 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ, tartıştığı 29 yaşındaki arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak yaşamına son verdi. Cinayet, İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan bir evde gerçekleşti.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

İddialara göre, Sevil Akdağ ve Elif Kırav, dışarıda bir araya geldikten sonra, Kırav’ın evine geçti. Evde bir süre sonra yaşanan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Tartışmanın tırmanmasıyla Akdağ, Kırav’ı bıçaklayarak yaraladıktan sonra kendi bileklerini keserek olay yerinden kaçtı.

AİLESİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Yakınlarının Elif Kırav’a ulaşamamasının ardından eve gelen ailesi, genç kadını kanlar içinde buldu. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Kırav’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından Sevil Akdağ, polis tarafından gözaltına alındı. Ekipler, cinayetle ilgili detayları ortaya çıkarmak amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor.