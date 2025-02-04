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İstanbul’da Ünlülere Tefeciye Operasyon: 4 Tutuklama

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TEFECİLİKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefeciliği önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor. Şişli bölgesinde, yüksek faizle borç alan tekstil esnafının geri ödemelerde zorluk çekmesi üzerine, bu esnaflara yönelik sıkı bir takip süreci başlatıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Ekipler, borçlarını ödeyemeyen esnafa tehditler savuran bazı şüphelileri teknik ve fiziki olarak izleyerek faaliyetlerini sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş’taki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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