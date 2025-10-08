İstanbul’da Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Başlatıldı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı tanınmış kişilere karşı “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla bir soruşturma açtı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan isimler arasında Hadise Açıkgöz, Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Özge Özpirinçci, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Mert Yazıcıoğlu, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Feyza Altun, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Derin Talu, Deren Talu ve Ceren Moray Orcan yer alıyor.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak ve kan örnekleri verilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Araştırmanın adli tıp ve laboratuvar süreçleriyle derinleşebileceği bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın hukuki çerçevede ve gizlilik esasına göre sürdüğünü, kamuoyunun resmi açıklamalar dışında bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmasının önemli olduğunu ifade etti.

İREM DERİCİ’NİN AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA

İrem Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer, konuya dair yazılı bir açıklama yaptı: “Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir.”

İFADELERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILACAKLAR

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, operasyonun detaylarını şöyle aktardı: “19 ünlü isim var. Ancak haklarında herhangi bir gözaltı kararının olmadığını belirtmek gerek. Suçlama ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak. Başsavcılık, İl Jandarma Komutanlığı’na 19 ismin adreslerinden alınmalarını talimatına verdi. Kan örneklerinin ve ifadelerinin alınması için sabahın erken saatlerinde bu isimlere yönelik bir operasyon düzenlendi. İfadelerini verdikten sonra serbest bırakılacaklar.”