İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SÜRECEK

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatını önlemek, ticaretini engellemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede ekipler, 11-18 Ağustos tarihleri arasında Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe’de belirledikleri adreslere operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda 21 şüpheli yakalanırken, operasyonlarda ayrıca kayda değer uyuşturucular ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MALZEMELERİ

Yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri arasında 255 kilogram skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin ve 4 kilo 536 gram kokain bulunuyor. Yakalanan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu şahıslardan 20’si hakimlikçe tutuklanırken, sadece 1 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMALAR

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlar sırasında ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Caddesi’ndeki yerleşkede personeli tebrik etti. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.” şeklinde konuştu ve mücadelenin önemini vurguladı.