“İstanbul’da Veresiye Alışveriş Kavgası”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Denizköşkler Mahallesi’nde önceki gece yaşandı. Tekel bayiine gelen bir kişi veresiye alışveriş talep etti. Ancak iş yerindekiler, tekel ürünlerini veresiye satamayacaklarını bildirdi. Bu duruma öfkelenen kişi, iddialara göre küfür ederek saldırmaya başladı.

TARAFLAR ARASINDAKİ KAVGA

İş yerindekilerin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüşü. İhbar üzerine polis ekibi, olay yerine yönlendirildi. Kavganın ardından taraflar arasında şikayet süreci başladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİNİN ÖNCEDEN YAPTIĞI HAREKETLER

Gözaltına alınan şüphelinin, daha önce de iş yerinde bulunarak buzdolabının açık olup olmadığını kontrol ettiği güvenlik kamerası görüntüleri ile belirlendi.