İstanbul’da Yağış Trafiği Kötüleştirdi

METEOROLOJİ’NİN UYARILARIYLA YAĞMUR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin yaptığı uyarıların ardından, gece saatlerinden itibaren yağmur etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da aralıklarla süren yağışlar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Bahçelievler’de yer alan bir apartmanın bodrum katı suyla doldu.

İSTANBUL’DA TRAFİK SORUNU ARTIYOR

İstanbul’da hafta sonu olmasına rağmen, yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 75 seviyesine yükseldi. Zaman zaman etkili olan yağışlar, Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ciddi sıkışıklıklara neden oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise her iki yöne geçişlerde araçlar zor ilerliyor, sürücüler kontrollü bir şekilde hareket ediyor.

BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Yağmur, Avrupa Yakası’nda özellikle Başakşehir, Bahçelievler ve Bakırköy’de etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. İstiklal Caddesi’nde sağanağa yakalanan vatandaşlar, apartman girişlerine sığınmaya çalışırken, bazıları şemsiyeleri ile kendilerini korumaya çalışıyor. Galata Köprüsü’nde ise bazı kişiler, balık tutmaya devam etmekte.

SİS ETKİSİ GÖZLEMLENİYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişinde ve bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde sis durumu yaşanıyor.

SU BASTI, BELEDİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bahçelievler’de Kocasinan Merkez Mahallesi Ordu Caddesi’ndeki apartmanın bodrum katında su birikintisi oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, inceleme gerçekleştirdi. İncelemeden sonra, apartman çevresinde onarım çalışmaları başladı.

BİNANIN İSTİNAT DUVARI ZARAR GÖRDÜ

Su basan dairenin sahibi Mehmet Elmas, 23 Nisan’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin apartmanlarının istinat duvarına zarar verdiğini aktardı. Belediye ekiplerinin çalışmalarının bazı nedenlerden dolayı yarım kaldığını belirten Elmas, “Bugünkü yağışla birlikte zarar gören duvardan sızan su evi bastı.” dedi.