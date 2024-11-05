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İstanbul’da Yangın: Ümraniye’de Tüp Patladı

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İSTANBUL’DA YANGIN ÇIKTI

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binanın 4’üncü katında bir tüp patlaması ile yangın meydana geldi. Olayın duyulmasıyla birlikte, çok sayıda itfaiye ekibi anında olay yerine yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

Yangınla mücadele eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun gayret sarf ediyor. Yerinde yapılan açıklamalara göre, bina ile çevresinde güvenlik önlemleri alınmış durumda ve çevre binalara sıçrama riskinin önlenmesi için gereken önlemler uygulanıyor.

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