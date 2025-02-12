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İstanbul’da Yangında Üç Kişi Balkondan Atladi

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YANGININ ÇIKMA NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangın, dün gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde yer alan 4 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir sebeple çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

MAHSUR KALANLARLA İLGİLİ DURUM

Yangın sırasında, yabancı uyruklu oldukları tespit edilen 3 kişi birinci kattaki balkondan atlamak zorunda kaldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi ve itfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde söndürdü. (DHA)

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