İstanbul’da Yaz Sıcaklıkları Bekleniyor

YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul ve Trakya’nın çeşitli illerinde yağmur, etkisini göstermeye devam ediyor. Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış beklenirken, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yapılıyor. CNN Türk meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Pazar günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara’da ve Karadeniz’de yağmur var ama öyle kuvvetli bir yağış değil. Dışarı çıkabilirsiniz, gayet güzel romantik bir hava var, biraz ıslanın, ondan da bir şey olmaz. Güney Marmara ve Batı Akdeniz’de fırtına var. Diğer bölgelerde yağmur yok, sıcaklıklar artıyor” açıklamasını yaptı.

İSTANBUL YAZ SICAKLIKLARINA DÖNÜYOR

Orhan Şen, sözlerine devam ederek, Güneydoğu’da sıcaklıkların 35 dereceleri geçeceğini belirtti. “İstanbul’da ayın 20’sinden sonra yaz sıcaklarına doğru gidiyoruz. Pazartesi günü yağış bitiyor, sadece Doğu Karadeniz’de olacak, diğer bölgelerde yok. Ondan sonraki günlerde Türkiye’de pek yağış kalmıyor, çarşambadan sonra sıcaklıklar artmaya başlıyor” dedi. İzmir’de sıcaklıkların 32-33 dereceyi bulacağını, Adana’nın 40 dereceye yükseleceğini ve Ankara’nın da 30 dereceye yaklaşacağını ekledi. Osmaniye ve Hatay’ın sıcaklıklarının ise 40 dereceyi geçebileceğini ifade etti.