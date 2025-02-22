İstanbul’da Yoğun Kar Yağışı Etkili

YERELİN SOĞUK HAVA ETKİSİ

Türkiye yoğun bir kar yağışı ile mücadele ediyor. Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul’da da etkisini gösteriyor. Çarşamba günü başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Perşembe günü zaman zaman etkisini yitiren kar yağışı, akşam saatlerine doğru yeniden yoğunlaştı. Şehrin kuzeyindeki ilçelerde, yağış tipi şeklinde görüldü.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARILARI

Son iki günde İstanbul’u etkisi altına alan kar, akşam saatlerinde bazı ilçelerde yoğunlaşmaya başladı. Yağışın etkisini artıracağı ve hafta sonu boyunca devam edeceği uyarıları üst üste yapıldı. Megakentte bugün de okullar tatil edildi.

MOTOSİKLET VE KURYELERE TRAFİK YASAĞI

Saat 24.00’ten itibaren motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, megakentte kar yağışının bugün daha sık görülmesinin beklendiğini belirtti. Çalışkan, “Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak.” dedi. Ayrıca, kar yağışının cumartesi günü yoğun şekilde devam edeceğini ifade etti. Pazar günü ise yağışın zayıflayacağını söyleyen Çalışkan, “Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve Boğaz hattında daha etkili olacak.” ifadesini kullandı.

SARIL KOD UYARISI

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda, İstanbul’un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde, pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarının pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı vurgulandı.

İSTANBUL’UN HAVA KOŞULU UYARILARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede, bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi. Üç gün boyunca sürecek olan kuvvetli kar yağışının pazartesi günü etkisini yitireceği belirtildi. Salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma bekleniyor.

OLUMLU HAVA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Kar yağışlarının şiddetinin artmasıyla, hafta sonu boyunca yoğun bir şekilde devam etmesi öngörülüyor. AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek. E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM’in kuzeyinde ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde ise 40 cm ve üzerinde kar örtüsü oluşacak.

İstanbul Valisi Davut Gül, cumartesi ve pazar günü sürücü kursu ve yetiştirme kursu sınavlarının iptal edildiğini açıkladı. Gül, “İlkimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir.” ifadesini kullandı.

HAVALİMANLARINDA GÜNCEL DURUM

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin toplantısından sonra açıklama yaptı. Açıklamada, “Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir.” bilgisine yer verildi.

DENİZ SEFERLERİ DURDURULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Şehir Hatları’nın internet sitesinden yapılan duyuruda, “Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.” denildi.