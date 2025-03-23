İstanbul’da Yolsuzluk ve Terör Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sürdürülen yolsuzluk ve “kent uzlaşısı” soruşturmalarında önemli bir gelişme kaydedildi. Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra 92 şüpheli, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi ve savcılık ifadeleri alındı. Bugün saat 09.00 itibarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliği kararlarını açıklamaya başladı. Sürecin ayrıntıları ile hakimlik kararları paylaşıldı.

Yolsuzluk ve Terör Bağlantıları Üzerine Başlatılan Soruşturma

Yürütülen soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla gündeme geldi. İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da yer aldığı 7 kişi, “kent uzlaşısı” adı altında terör bağlantısıyla suçlandı. Savcılık, yolsuzluk dosyasındaki 5 kişiyi “suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçlarından, 84 kişiyi ise “suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet” suçlarından hakimliğe sevk etti.

Tutuklama Kararları Açıklandı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil birçok kişi tutuklandı. Tutuklama kararlarıyla İmamoğlu’nun yanı sıra Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Buğra Gökce gibi isimler de tutuklandı. Diğer tutuklu isimler arasında Murat Ongun, Ali İlbak, Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım ve Serdar Haydanlı yer aldı.

Adli Kontrole Serbest Kalanlar

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış olan isimlerden bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın gibi isimler, “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza” şartları ile serbest kaldı. Serbest kalan diğer isimler arasında Canan Münüklü, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın ve Can Akın Çağlar bulunuyor.