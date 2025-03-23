İstanbul’da Yolsuzluk ve Terör Soruşturması

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SÜREÇTE ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI TAMAMLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk ve “kent uzlaşısı” soruşturmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Emniyetteki işlemler sonrasında Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen 92 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Bugün saat 09.00 itibarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliği kararları açıklamaya başladı. Sürecin detayları ve hakimlik kararları dikkatle takip ediliyor.

YOLSUZLUK VE TERÖR İDDİALARIYLA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 106 kişinin “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla başlatılmış durumda. Ayrıca, İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, “kent uzlaşısı” gerekçesiyle terör bağlantısı iddialarıyla suçlanıyor. Savcılık, yolsuzluk dosyasında 5 kişiyi “suç örgütü kurmak ve yönetmek” gibi ağır suçlarla, 84 kişiyi ise “suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet” suçlamalarıyla hakimliğe sevk etti.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST KALANLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sonucunda gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler ise şu şekilde sıralanıyor:

– Murat Ongun / Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

– Mehmet Murat Çalık / Beylikdüzü Belediye Başkanı

– Buğra Gökce / İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı

– Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi

– Murat Abbas / Kültür A.Ş. Genel Müdürü

– Serdal Taşkın / Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü

– Tuncay Yılmaz / İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü

– İpek Elif Atayman / Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü

– Adem Tuncay / İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü

Ayrıca, adli kontrol şartıyla serbest kalanların arasında ise şu isimler yer alıyor:

– Cemal Ufuk Karakaya / İBB Genel Sekreter Yardımcısı

– Bayram Taşkın / İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü

– Ercan Saatçi / Sanatçı

– Ahmet Palazoğlu / Cübbeli Ahmet’in damadı olarak tanınan iş insanı

– Birsen Şahin / İBB yöneticisi

TERÖR SORUŞTURMASINDAKİ GELİŞMELER

Aynı zamanda terör suçlamalarıyla ilgili olarak tutuklanan isimler arasında Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan yer alıyor. Terör soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kalan isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu oldu. Bu süreç, İstanbul’un yönetiminde önemli etkilere yol açabilecek gelişmeler içeriyor.