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İstanbul’da Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasının ardından izinsiz yürüyüşlere katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 139 şüpheli, mahkeme önüne çıktı. Bu dava, sanıkların hakim karşısına çıktığı ilk seans oldu. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

DURUŞMA VE MAHKEME KARARI

Mahkeme, tutuksuz sanıkların savunmalarını dinledikten sonra ara kararını açıkladı. Tüm tutuksuz sanıkların ‘yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 30 Haziran’a erteledi. Hazırlanan iddianamede, 139 şüphelinin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçu kapsamında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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