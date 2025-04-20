İstanbul’da Zehirli Yılanlar Ele Geçirildi

POLİS UYGULAMALARINDAN ŞAŞIRTAN BULUŞ

İstanbul Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, bir uygulama esnasında bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanuslar içerisinde yılanlar olduğu belirlendi.

YILANLARA POLİS TARAFINDAN EL KONULDU

Polis ekipleri, fanuslardaki yılanlara el koydu. Yapılan inceleme sonucunda, yılanlardan birinin piton cinsi, diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

El konulan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan Canberk Ö. hakkında ‘kaçakçılık kanununa muhalefet’ ve ‘av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti’ suçlarından adli işlem uygulandı.

IDAREİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ayrıca Canberk Ö.’ye 60 bin 189 lira idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Canberk Ö., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.