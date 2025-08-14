İstanbul Daha Tehlikeli, 7’den Fazla

DEPREM RİSKİ ARTMAKTA

Habertürk’te yaptığı açıklamalarda, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki deprem riskinin ciddi şekilde arttığını ifade etti. Son günlerde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin, Kumburgaz fayının batı ucunun yalnızca küçük bir kısmını kırdığını, büyük kısmının ise hala risk teşkil ettiğini belirtti. Adalar fayı da dikkate alındığında, “İstanbul’da deprem bitti” şeklindeki iddiaların halkı yanıltıcı olduğunu vurguladı.

DEPREMİN TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Görür, “Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu” diye konuştu. Yakın zamanda meydana gelen depremin Kumburgaz fayının batı ucunun sadece cüzi bir kısmının kırılması ile ilişkili olduğunu ve büyük kısmının hala aktif olduğunu belirtti. Ayrıca, adalar fayının da durumu göz önünde bulundurulduğunda, insanların “İstanbul’da deprem bitti” şeklindeki yanlış bilgilendirilmelerle yanıltıldığını ifade etti. Görür, “Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi” şeklinde konuştu. Bu fayların kırılmasıyla birlikte 7’nin üzerinde bir depremin yaşanmasının kesin olduğunu belirtti.