İstanbul’daki “Daltonlar” suç örgütü hakkında iddianame

DALTONLARA YÖNELİK SUÇ ORGANİZASYONU SORUŞTURMASI SONUÇLANDI

İstanbul’da “Daltonlar” adıyla bilinen suç örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 105 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 1676 sayfalık iddianamede, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki”, 69’u tutuklu ve 9’u firari olmak üzere toplam 105 şüpheli yer alıyor.

örgütün GÖREV VE YAPISI KONUŞULDU

İddianamede, suç örgütünün yapısı ve ortaya çıkış süreci anlatıldı. Firari örgüt elebaşı Barış Boyun’un Türkiye’deki örgüt faaliyetlerinin devamını sağlamak amacıyla farklı çalışma alanlarında çeşitli kişileri yönetici pozisyonunda görevlendirdiği belirtiliyor. Ayrıca, örgütün silahlı eylem grubunun liderliğini firari şüpheli Beratcan Gökdemir’in üstlendiği ifade edildi.

BARIŞ BOYUN’UN AYRILIĞI

İddianamede, Gökdemir’in Yenibosna’da faal olan ve “Daltonlar” diye adlandırılan grubun başında olduğu, bu grubun Barış Boyun’un suç örgütü adına birçok silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemleri gerçekleştirdiği belirtiliyor. Rusya’da tutuklu olan Gökdemir’in Mart 2024’te Barış Boyun suç örgütünden ayrıldığı, “Daltonlar”ın elebaşı olmayı üstlendiği kaydedildi. Yürütülen saha ve istihbari çalışmalarda, Gökdemir’in örgüt mensupları tarafından yapılan eylemler sonucunda elde edilen haksız kazanç ve silahların paylaşımındaki dengesizlik nedeniyle Boyun’dan ayrıldığına dair bilgiler yer aldığı tespitler arasında.

GENÇLERİN ETKİLENMESİ

İddianamede, “Daltonlar”ın diğer yer altı suç örgütlerinden farklılıkları olduğu vurgulandı. Örgütün 15-20 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğu, bu gençlerin bilgisayar oyunları ile yetiştiği ve sokak suçlarını anlatan internet dizilerinden etkilendiği ifade ediliyor. Ayrıca, örgüt elebaşının ve yöneticilerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile gençler üzerinde meydan okuma ruhu oluşturduğu, intikam yeminleri ettikleri ve örgüte üye gençlerin “kamikaze dronu” gibi kullanıldığına dair tespitler yer alıyor.

YÜRÜTÜLEN EYLEMLERİN STRATEJİLERİ

Örgütün gerçekleştirdiği 63 eylem ile ilgili olarak üç farklı stratejinin olduğu anlatıldı. Birincisi, iş adamlarına yönelik haraç, koruma parası gibi taleplerle maddi gelir sağlama girişimleri, ikincisi hasım suç örgütlerine yönelik silahlı saldırılar, üçüncüsü ise üçüncü kişilere yönelik gerçekleştirilen silahlı eylemler.

İDDİANAMEDE YER ALAN CEZA TALEPLERİ

İddianamede, firari şüpheliler Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz’un yanı sıra tutuklu şüpheliler Ahmet Mustafa Timo, Sinan Memi, Murat Özavşar ve Batın Can Gökdemir için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep ediliyor. Alınan ceza talepleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma gibi çeşitli suçları kapsıyor. Diğer şüphelilerin de benzer suçlardan hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.