Istanbul’daki Dava Dosyaları Ankara’ya Gönderildi

CHP’DE ÖĞRENCİ DAVASI GELİŞMELERİ

CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’de gerçekleşecek duruşmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ancak İstanbul’da da önemli gelişmeler yaşanıyor. Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali ile ilgili açılan davada verdiği ara karar doğrultusunda, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme kararının akabinde, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atandı.

MAHKEME’YE DOSYA TALEBİ

Kurultay davasına bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği yazıyla, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair dosyanın kendilerine iletilmesini istedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

DURUŞMA GÜNÜ YAKLAŞIYOR

CHP’nin İstanbul İl Kongresine ihtiyati tedbir kararı veren Asliye Hukuk Mahkemesi ve “oylamaya hile katma” suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyaları da Ankara’ya gönderildi. CHP Lideri Özgür Özel’in ilk kez genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davanın bir sonraki duruşması, 15 Eylül’de görülecek.

BAKAN TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında İstanbul’daki kongre davasının Ankara’daki kurultay davasını etkileyeceği yönünde açıklamalar yaptı. Tunç, “Kurultay’da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul’da ve Ankara’da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN GERİ DÖNÜŞÜ MÜ?

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesi, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayı yeniden gündeme taşıdı. İstanbul delegelerinin şaibeli durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte kurultayın iptali olasılığı tartışılmaya başlandı. Hukukçular, İstanbul delegelerinin yaşadığı sorunların tescillenmesi halinde kurultayın iptal edilmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu belirtiyor.