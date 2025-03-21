İstanbul’daki Metro Projeleri Bakanlığa Devredildi

İSTANBUL’DA METRO YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul’daki devam eden metro projeleri ile ilgili önemli bir karar alındı. 31 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; İstanbul’daki bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devrediliyor. Bu karar, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanarak, ilgili mevzuatta yapılan güncelleme ile uygulanmaya kondu.

BAKANLIK PROJE LİSTESİNE DAHİL OLDU

Karara göre, söz konusu metro hattı şehir içi raylı ulaşım sistemleri kapsamına alınarak Bakanlık tarafından yürütülecek projeler listesine eklendi.

KARARIN DETAYLARI

Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek. Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi. Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.