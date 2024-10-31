İstanbul’daki NARKOÇELİK-44 Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyona dair yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul’da gerçekleştirilen “NARKOÇELİK-44” operasyonunda 3 ton 515 kg metamfetamin ele geçirildi.”

NARKOÇELİK-44 OPERASYONU HAKKINDA DETAYLAR

Bu operasyon, uyuşturucu madde imalatı yapan şahıslara karşı yürütülen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bakan Yerlikaya’nın belirttiği rakamlar, İstanbul’daki uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlılığı gözler önüne seriyor.