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İstanbul’daki NARKOÇELİK-44 Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

istanbul-daki-narkocelik-44-operasyonunda-uyusturucu-ele-gecirildi

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyona dair yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul’da gerçekleştirilen “NARKOÇELİK-44” operasyonunda 3 ton 515 kg metamfetamin ele geçirildi.”

NARKOÇELİK-44 OPERASYONU HAKKINDA DETAYLAR

Bu operasyon, uyuşturucu madde imalatı yapan şahıslara karşı yürütülen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bakan Yerlikaya’nın belirttiği rakamlar, İstanbul’daki uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlılığı gözler önüne seriyor.

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