İstanbul’dan Malatya’ya Gök Gürültülü Sağanak

HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteorolojiye göre, 9 Eylül Salı günü İstanbul, Kırklareli, Adana, Antalya, Hatay, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bunun yanı sıra Karabük, Kastamonu, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde de yerel yağışların gerçekleşeceği bildirildi.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ile İstanbul’un kuzey kıyılarında kısa süreli yerel sağanak yağışların olması muhtemel. İstanbul’da hava durumu 27°C, Kırklareli 30°C, Edirne 31°C olarak kaydediliyor.

Ege Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. İzmir, Manisa ve Denizli’de hava sıcaklığı 32°C olurken, Aydın’da 25°C tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi’nde, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın iç ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana, Antalya ve Burdur’da sıcaklıkların 30-32°C arasında değişmesi öngörülüyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ’DE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

İç Anadolu Bölgesi, parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava ile karşılaşacak. Ankara’nın sıcaklığı 24°C, Eskişehir’de 26°C olarak tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz’de Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgedeki sıcaklıklar 25-29°C arasında seyrediyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de ise hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olması, ayrıca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor. Amasya’da sıcaklık 28°C, Trabzon’da ise 25°C olacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Malatya, Tunceli, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde yerel sağanak yağışların olması bekleniyor. Erzurum’un 26°C, Malatya’nın 30°C olması öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, az bulutlu ve açık bir hava ile geçecek. Bu bölgede Diyarbakır 35°C, Gaziantep 32°C ve Mardin 30°C olarak tahmin ediliyor.