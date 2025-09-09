İstanbul’dan Malatya’ya gök gürültülü sağanak

GENEL HAVA DURUMU

Meteoroloji’ye göre 9 Eylül Salı günü İstanbul, Kırklareli, Adana, Antalya, Hatay, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya’da gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aynı zamanda Karabük, Kastamonu, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde de yerel yağışlar bekleniyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

MARMARA Bölgesi’nde sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ile İstanbul’un kuzey kıyılarında kısa süreli yerel sağanak yağış bekleniyor. Genellikle parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

– ÇANAKKALE °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

– EDİRNE °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

– İSTANBUL °C, 27°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

– KIRKLARELİ °C, 30°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu.

EGE Bölgesi’nde ise parçalı ve az bulutlu havanın hâkim olması bekleniyor.

– A.KARAHİSAR °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

– DENİZLİ °C, 32°C: Parçalı ve az bulutlu

– İZMİR °C, 32°C: Az bulutlu

– MANİSA °C, 32°C: Az bulutlu.

SAĞNAK YAĞIŞ BEKLENTİSİ

AKDENİZ Bölgesi’nde ise Doğu Akdeniz ile Antalya’nın iç ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

– ADANA °C, 32°C: Parçalı ve çok bulutlu

– ANTALYA °C, 32°C: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

– BURDUR °C, 30°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

– HATAY °C, 30°C: Parçalı ve çok bulutlu.

İÇ ANADOLU Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olabilir.

– ANKARA °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı

– ÇANKIRI °C, 28°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu

– ESKİŞEHİR °C, 26°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı

– KONYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu.

BATI KARADENİZ’DE YEREL YAĞIŞLAR

BATI KARADENİZ Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

– BOLU °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu

– DÜZCE °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu

– SİNOP °C, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

– ZONGULDAK °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak; bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

– AMASYA °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– ARTVİN °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu

– SAMSUN °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– TRABZON °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Malatya, Tunceli, Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Erzurum’un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

– ERZURUM °C, 26°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

– KARS °C, 27°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

– MALATYA °C, 30°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

– VAN °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

GÜNEYDOĞU ANADOLU Bölgesi’nde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

– DİYARBAKIR °C, 35°C: Az bulutlu ve açık

– GAZİANTEP °C, 32°C: Az bulutlu

– MARDİN °C, 30°C: Az bulutlu ve açık

– SİİRT °C, 34°C: Az bulutlu ve açık.