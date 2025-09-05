İstanbul Dava Dosyaları Ankara’ya Gönderildi

CHP’DE HUKUKİ GELİŞMELER SÜRÜYOR

CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’de yapılacak duruşmasına odaklanmış durumda. Ancak İstanbul’dan gelen gelişmeler dikkat çekiyor. Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı’na, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

MAHKEME YAZILARI TALEP ETTİ

Kurultay davasına bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği yazıyla, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair dosyanın kendilerine göndermesini istedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce gerçekleştirilen 8 Ekim 2023 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

DAVA DOSYALARI ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

CHP’nin İstanbul İl Kongresine ihtiyati tedbir kararı veren Asliye Hukuk Mahkemesi ve “oylamaya hile karıştırma” suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyaları Ankara’ya gönderildi.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

CHP Lideri Özgür Özel’in ilk kez genel başkan olduğu 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül’de görülecek.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün katıldığı bir canlı yayında İstanbul’daki kongre davasının Ankara’daki kurultay davasını etkileyeceğini belirtti. Tunç, “Kurultay’da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul’da ve Ankara’da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde.” ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNÜYOR?

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesi, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayı yeniden gündeme getirdi. Kurultaya büyük etki gösteren İstanbul delegelerinin, şaibeli durumunun tescil edilmesi nedeniyle kurultayın iptal edilip edilemeyeceği merak konusu oldu. Hukukçular, İstanbul delegelerinin şaibeli duruma düşmesinin tescillenmesiyle birlikte kurultayın da iptal edilmesini güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriyor.