İstanbul, Depremle Sarsıldı: Kumburgaz Fayı Uyarısı

İSTANBUL’DA DEPREM SIRLADI

İstanbul, sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle sarsıldı. Büyükçekmece açıklarında saat 07.18’de gerçekleşen 3.8 büyüklüğündeki deprem, özellikle kentin batı ilçelerinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğüyle ilgili farklı veriler paylaşırken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün uyarısı dikkat çekti.

AFAD VE KANDİLLİ ARASINDAKİ FARKLI VERİLER

AFAD, depremin 3.8 büyüklüğünde ve yerin 6.84 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken, derinliği 13.6 kilometre olarak aktardı. Bu farklılık, sosyal medyada tartışmalara yol açarken, İstanbullular sarsıntıyı hissettiklerini belirtti. Özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi batı ilçelerinde depremin etkileri daha belirgin şekilde hissedildi.

KUMBURGAZ FAYI RİSKİ HAKKINDA UYARI

Depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’ndeki Kumburgaz Fayı’ndaki hareketliliğin devam ettiğini vurguladı. Görür, “Bu sabah Kuzey Anadolu Fayı’nın Kumburgaz Fay zonunda 13.6 kilometre derinde 4.1 deprem oldu. Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor” dedi. Uzmanlar, Kumburgaz Fayı’nın olası bir İstanbul depremi açısından büyük risk taşıdığını uzun bir süredir dile getiriyor. Görür’ün uyarısı, bu fay hattındaki hareketliliğin ciddiyetini yeniden gözler önüne serdi.

MARMARA’DA DEPREM RİSKİ HER ZAMAN GÜNDEMDE

Marmara Denizi, Kuzey Anadolu Fayı’nın aktif kollarından biri olan Kumburgaz Fayı nedeniyle yıllardır deprem uzmanlarının yakın takibinde. Prof. Dr. Naci Görür ve diğer uzmanlar, bu bölgede beklenen büyük ölçekli bir depremin İstanbul’u ciddi bir şekilde etkileyebileceğine dair sık tekrar eden uyarılar yapıyor. Bugünkü sarsıntı, deprem hazırlıklarının ve kentsel dönüşüm çalışmalarının gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor.