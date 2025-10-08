İstanbul Dijitalleşmede Stratejik Merkez Oluyor

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE STRATEJİK KENT: İSTANBUL

Yüzyıllardır kültürlerin ve kıtaların bir araya geldiği bir merkez olan İstanbul, son on yılda dijitalleşme sürecinde de önemli bir konuma ulaştı. DE-CIX İstanbul’un 10. yılına özel olarak yayınlanan “İstanbul: Kıtaların Birleştiği Noktada Stratejik bir Dijital Merkez” başlıklı araştırma, Türkiye’nin dağınık dijital ortamdan bölgesel bir entegre ekosisteme dönüşümünü detaylandırıyor. Araştırma, dijital dönüşüm ve veri merkezi altyapısının gelişmesini yönlendiren unsurlara dikkat çekiyor.

AĞ VE VERİ TRAFİĞİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

DE-CIX İstanbul’un 10’uncu yıl dönümüyle yayınlanan araştırma, son on yılda Türkiye’nin dijital altyapısında kaydedilen önemli ilerlemeleri ortaya koyuyor. İstanbul, bu dönüşümdeki lider şehir olarak öne çıkıyor. İstanbul’un eşsiz coğrafi konumu ve artan veri hizmetleri talebi, şehri bölgesel internet trafiğinin önemli bir merkezi haline getiriyor. Araştırmanın bulgularına göre, İstanbul’un veri merkezi pazarı, bulut hizmetleri talebi, dijital dönüşüm ve internet penetrasyonundaki artışla büyümeye devam ediyor. Araştırmacılar, 2030 yılı itibarıyla İstanbul’daki bağlantı pazarının 150’den fazla ağa ulaşacağını ve trafik hacminin iki katına çıkacağını öngörüyor. İstanbul’un stratejik konumu, yalnızca coğrafi ve demografik avantajlarıyla değil, Orta Doğu’nun Avrupa’ya alternatif bağlantı güzergahlarıyla da destekleniyor.

Türkiye’nin denizaltı kablo sistemleri ve fiber ağ kapasitesi, sadece iç pazara hizmet etmekle kalmayıp, 20’den fazla ülkeye de ulaşabiliyor. Kara bağlantı rotaları, Avrupa’ya alternatif sunarak bölgenin güvenilirliğini artırıyor. Ankara, İzmir ve Van gibi şehirler de stratejik noktalar olarak ön plana çıkıyor. Bu dönüşümün başında, 2015 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük tarafsız İnternet Değişim Noktası DE-CIX İstanbul yer alıyor. DE-CIX, Türkiye’deki bağlantı ekosisteminin gelişiminde önemli bir rol üstlenerek, 60’tan fazla ağ arasında düşük gecikmeli veri alışverişine olanak tanıyor. İstanbul genelindeki sunucu barındırma alanları, coğrafi yedekliliği destekleyerek tüm uluslararası ağların büyük bir kısmını bünyesinde barındırıyor.

BÜYÜME TRENDİ VE GELECEK PROJEKSİYONLARI

DE-CIX, Ağustos 2023 itibarıyla saniyede 500 Gigabit veri trafiğini aştı ve Eylül 2025’te bu değerin 533 Gbit/s’yi geçmesi bekleniyor. DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen, yapay zekâ yatırımlarının işletmelerin öncelikleri arasında yer aldığını belirtiyor ve bu durumun dijital dönüşüm sürecini hızlandıracağını ifade ediyor. Araştırma, Türkiye’nin 2030 yılına kadar eşleşen ağ sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediğini ve bu hedefe ulaşmak için altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

10 YILDA KAYDEDİLEN BAŞARILAR VE KUTLAMA ETKİNLİĞİ

DE-CIX İstanbul, Türkiye’nin en büyük tarafsız İnternet Değişim Noktası olarak 10. yılını kutluyor. Etkinlikte, dijital geleceğin şekillendirilmesi konularında çeşitli tartışmalar gerçekleştirildi. Ixpanse CEO’su Gabe Cole, DE-CIX İstanbul’un sektörde sağladığı katkıların önemine değinerek, güvenilir altyapılarının işletmeler ve üniversiteler gibi geniş bir topluluğa hizmet ettiğini belirtti.

İstanbul, dijital gelişimin merkezinde yer almakla birlikte, gelecekte bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynamaya devam edecek. DE-CIX CEO’su Ivo Ivanov, bağlı kalınan tarafsızlık ilkesiyle bölgesel veri akışlarını pekiştirme amacında olduklarını ifade ediyor.