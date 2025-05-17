İstanbul Dizisinde Büyük Kavga Başladı

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNDEKİ GERİLİM ARTTI

Her hafta izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı başaran Bir Zamanlar İstanbul dizisi, TRT 1 ekranlarında yine dikkatleri üzerine çekiyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un keyifli performansları eşliğinde, dizide büyük kargaşa yaşanıyor.

AŞKTAKİ ÇATIRDAKLIK GÖZLER ÖNÜNDE

Ali ve Seher arasında yaşanan nişan töreninin ardından hayranlar büyük bir sevinçle bu anı izledi. Ancak şimdi durum tamamen değişiyor. Dizinin son bölümünde Seher ve Ali’nin arasındaki derin aşk, yerini büyük bir kavgaya bırakırken, ayrılık sahnesinin etkisi izleyicilere derin bir duygu yoğunluğu yaşatıyor.