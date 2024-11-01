İstanbul Ekim Enflasyonu Açıklandı

REKOR ARTİŞ GÖSTEREN PERAKENDE FİYATLAR

Ekim ayında İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyatlar önemli bir artış kaydetti. Aylık bazda fiyatlar yüzde 3,64 oranında yükselirken, yıllık bazda ise bu artış yüzde 59,10’a ulaştı.

İSTANBUL’DA FİYAT ARTIŞININ NEDENLERİ

Fiyatlardaki bu hızlı yükseliş, birçok sektör üzerinde etkili oluyor. Perakende satış alanında yaşanan bu artış, tüketicilerin bütçelerini zorlayabiliyor. Ekonomik koşullar ve enflasyon, bu durumun temel etkenleri arasında yer alıyor.