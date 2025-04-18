İstanbul Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintileri Bilgisi

GAZİOSMANPAŞA’DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Gaziosmanpaşa’da elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın duyurusuna göre 19 Nisan tarihinde gerçekleşecek. İstanbul’un farklı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, İstanbul’un hangi ilçeleri elektrik kesintisinden etkilenecek? Elektrik ne zaman geri gelecek? İşte güncel elektrik kesintileri ile ilgili bilgiler…

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

19 Nisan 2025 tarihinde, saat 09:00 ile 17:00 arasında, Gaziosmanpaşa’nın Merkez-B Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’ndeki 1048., 1065., 1066., 1067., 1068., 1072., İnönü Sokak bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintinin nedeni, “Bakım Çalışması-Önleyici bakım” olarak belirtiliyor ve İş Sağlığı ve Güvenliği göz önünde bulunduruluyor.

YENİLİK ÇALIŞMALARI GEREKÇESİYLE KESİNTİ

Aynı gün, yine 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, Gaziosmanpaşa’nın Merkez-Hürriyet Mahallesi’nde, 274., 275., 276., 277., 285. sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” nedeniyle yapılacak bu kesinti de İş Sağlığı ve Güvenliği ihlallerine karşı önlem almak amacıyla gerçekleşiyor.

FARKLI MAHALLELERDE DEVAM EDEN KESİNTİLER

Gaziosmanpaşa’daki Merkez-Karadeniz Mahallesi’nde 19 Nisan 2025’te saat 09:00 ile 18:00 arasında elektrik kesintisi olacak. Bu kesinti, 1137., 1179. Mehmet Akif ve Menderes sokaklardan etkilenecek. Ayrıca, Merkez-Karadeniz Mahallesi’nde 1150., 1212., ve 1214. sokaklar da benzer bir durumla karşılaşacak.

ABONE BAĞLANTISI NEDENİYLE KESİNTİ

19 Nisan 2025’te saat 11:00 ile 16:00 arasında, Gaziosmanpaşa’nın Merkez-Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 1029., 1036/1., 1037., 1041., Mimar Sinan sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak. “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle gerçekleştirilecek bu kesinti de İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde gerçekleştiriliyor.