İstanbul Havalimanı’nda Çalışan Bagajda Unutuldu

İHMAL SONUCU HAYATINI KAYBETME TEHLİKESİ İLE KARŞILAŞTI

İstanbul Havalimanı’nda yaşanan büyük bir ihmal, yer hizmetleri çalışanı Ali Çelikten’in yaşamını ciddi şekilde riske attı. Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Atina seferini gerçekleştiren uçağının bagaj bölümünde mahsur kalan Çelikten, -25 derecede bir saat boyunca hayatta kalma mücadelesi verdi. Uçak, Yunan hava sahasından geri dönerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Olay Anı: Bir Saatlik Kâbus

Bu trajik olay, 15 Aralık 2024 gecesi İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşti. TGS Yer Hizmetleri’nde görevli Ali Çelikten, gece vardiyasında THY’nin TK 1843 sefer sayılı uçağının bagaj yüklemeleriyle ilgileniyordu. 16 Aralık’a sarkan mesaisinde, bagaj bölümünde eşyaları düzenlerken ekip arkadaşları kapıları kapatarak onu içeride unuttu. Sesini duyurmaya çalışan Çelikten, motorların çalışmasıyla tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını anladı.

Donma Tehlikesiyle Yaşanan Mücadele

Uçak havalandıktan sonra 11 bin metre yükseklikte sıcaklık -25 dereceye düştü. Basınçsız ortamda nefes almakta zorluk çeken Çelikten, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bagajda bulunan eşyaları üzerine örterek ve kulaklıklarını soğuktan korunmak için kullanarak bir saat boyunca ölümle burun buruna geldi.

Acile İnmek ve Kurtulmak

Ekip arkadaşları, Çelikten’in yokluğunu fark ettikten sonra güvenlik kameralarını inceledi ve işçinin bagajda unutulduğunu öğrendi. Durum hava trafik kontrol kulesine bildirildi ve THY pilotuyla iletişime geçildi. Uçak, Ege Denizi üzerindeyken geri dönerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı. Bagaj açıldığında Çelikten donmak üzereyken bulundu. Sağlık ekipleri, 3,5 saatlik müdahale sonrası işçiyi hayata döndürdü ve her iki bacağının donma tehlikesinden kurtulmasını sağladı.

Psikolojik Etkiler ve Yasal Süreç

Polis tarafından ifadesi alınan Çelikten, psikolojik tedavi görmeye başladı. Nörolojik muayenesinde beyninde basınca bağlı damar daralmaları tespit edildi. Olayın etkilerini atlatamayan işçi, avukatı Didem Kılıç aracılığıyla TGS Yer Hizmetleri A.Ş. yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan şikâyette, olayın tamamen ihmal sonucu gerçekleştiği ve sorumluların cezalandırılması gerektiği ifade edildi.