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İstanbul Havalimanı’nda Üç Uçak İnişi!

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UÇUŞ OPERASYONLARI BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun üç THY uçağına kalkış izni vermesiyle ‘Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları’ İstanbul Havalimanı’nda devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde, THY’nin Stockholm-İstanbul seferini yapan TK1794 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı, Antalya-İstanbul seferini yapan TK2419 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı ve Paris-İstanbul seferini yapan TK1822 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçağı aynı anda İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

TARİHE GEÇEN AN

Saat 16.30’da yapılan bu operasyon, üç uçağın İstanbul Havalimanı’na eş zamanlı iniş yaptığı ilk olay olarak kaydedildi. Böylelikle İstanbul Havalimanı, Avrupa’da üç uçağın aynı anda iniş ve kalkış yaptığı ilk havalimanı olma özelliğini kazanmış oldu.

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