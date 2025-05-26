İstanbul Holding, Yatırım Stratejilerini Gözden Geçirdi

TOPLANTIDA YATIRIM VİZYONU ELE ALINDI

Toplantıda İstanbul Holding’in uzun vadeli yatırım hedefleri, stratejik girişimleri ve global pazardaki büyüme planları değerlendirildi. Holdingin yatırım portföyündeki kilit projeler, ortak iş birliği yaklaşımları ve etik değerlerin kurumsal yapıya bütünleştirilmesi toplantının ana maddeleri arasında yer aldı.

STRATEJİK YATIRIMLARLA GELECEK HEDEFLENİYOR

Her sektörden 100 iş insanının bir araya gelerek oluşturduğu İstanbul Holding, lojistik, savunma sanayi, tarım, enerji, teknoloji, gayrimenkul ve yatırımlar hakkında stratejik projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Toplantıda tarım, ticaret, yeşil enerji ve inovasyon konularındaki yatırımlar öne çıkarken, İH Tarım Yatırım A.Ş. ile BIG Tarım’ın 2 milyon metrekarelik alanda yürüttüğü badem üretimi ve tarım teknolojileri projeleri, sürdürülebilir gıda güvenliği açısından dikkat çekti. Beylerbeyi’nde bulunan Gazhane A.Ş. projesi ise kültürel mirası koruyarak ticaretle birleştirme hedefiyle değerlendirildi. Yenilikçi girişimlere odaklanan İstanbul Holding GSYF ve İH Ticaret A.Ş., dinamik iş modelleriyle projelerin geliştirilmesine ciddi katkı sunmayı hedefliyor.

YEŞİL HİDROJEN VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARI

Holdingin yatırım stratejilerinde biyoteknoloji ve yeşil hidrojen gibi yeni nesil teknolojilere yönelik ortak yatırım senaryoları dikkat çekiyor. Ayrıca çevre dostu mimari, uluslararası ticaret, yerli güvenlik teknolojileri ve dijital dönüşüm konusundaki projeler, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

YENİ YATIRIM DENEYİMLERİ VE PAZARLAR

İstanbul Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, toplantıda yaptığı konuşmada finansal kazancın yanı sıra sürdürülebilir yatırımlara yönelmek gerektiğini vurguladı. Kalsın, “Türkiye’yi küresel düzeyde temsil edecek inovatif ve etik değerlere bağlı projeler geliştiriyoruz. Holding Club üyeleriyle ortak akıl ve uzun vadeli vizyon doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

STRATEJİK PROGRAMLAR TANITILDI

Toplantıda, yöneticilerin liderlik becerilerini geliştireceği Veliaht Gelişim Programı, girişimcilere destek olarak Yatırımcı Hızlandırma Programı ve İstanbul’u küresel yatırım merkezi haline getirmeyi amaçlayan İstanbul Investment Forum (IIF) gibi projeler tanıtıldı. Bu gelişmeler, İstanbul Holding’in uluslararası yatırım sahasında güçlü bir aktör olma hedefine destek sunarken, Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak sürdürülebilir projeler için fırsatlar yaratıyor.