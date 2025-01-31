İstanbul İçin Kar Uyarısı Yapıldı

HAVA SICAKLIĞINDAKİ DÜŞÜŞÜ TAHMİN EDİYOR

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Şubat Salı günü hava sıcaklığının düşeceğini bildirdi. 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 6 ila 12 derece azalması ve bölge genelinde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. İstanbul’da salı gününden itibaren en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece arasında olacağı kaydedildi.

SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Açıklamada, soğuk havanın kuzey yönlerden kuvvetli esen rüzgarlarla birlikte bir haftalık süreçte etkisini sürdüreceği ifade edildi. Bu süre zarfında karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceği tahmin edilmekte. Ayrıca, vatandaşların kar yağışı ve buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.