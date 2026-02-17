İstanbul Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda “yasa dışı bahis” suçuna ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak çalışma gerçekleştirildi. Elde edilen bilgilere göre, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesinin sahibi oldukları ve bu faaliyetlerle elde edilen gelirleri bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

SUÇ GELİRİ AKLAMASI

Söz konusu gelirlerin, spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bu tespit üzerine, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, Diyarbekirspor ile birlikte 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

DİYARBEKİRSPOR’UN DURUMU

Diyarbekir Spor A.Ş, 3. Lig 2. Grupta şu an 25 puan ile 11. sırada bulunuyor. Soruşturmada adı geçen eski başkan ise Fevzi İhlanlı olarak açıklandı. Şüpheliler, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

