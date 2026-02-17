İstanbul Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

istanbul-merkezli-yasa-disi-bahis-operasyonunda-8-supheli-yakalandi

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor doğrultusunda “yasa dışı bahis” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda ekipler, bir spor kulübünün eski yöneticileri ve başkanlarının yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını keşfetti. Bu kişilerin elde ettikleri suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları belirlendi.

SPOR KULÜBÜNE BASKIN

Elde edilen gelirlerin, ilgili spor kulübünün muhasebecisi ve diğer bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Bu gelişmeler sonucu, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 8 kişi yakalandı ve Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

DİYARBEKİRSPOR’UN DURUMU

Diyarbekirspor A.Ş’nin 3. Lig 2. Grup’ta 25 puanla 11. sırada yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, soruşturmada adı geçen eski başkanın Fevzi İhlanlı olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bakan Çiftçi’nin Valiler Buluşması’ndaki Açıklamaları

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yemin töreni öncesi Meclisteki gerginliği eleştirerek, muhalefetin tutumunun uygun olmadığını vurguladı ve terörle mücadele konusundaki kararlılıklarını ifade etti.
Gündem

Bahçeli: Meclis’e Yönelik Saldırılar Siyasi Eşkıyalık

MHP lideri Devlet Bahçeli, İçişleri ve Adalet Bakanı’nın yemin törenindeki olaylar için CHP'ye ağır eleştirilerde bulunarak yasal hakkın kısıtlanmasını siyasi eşkıyalık olarak nitelendirdi.
Gündem

Trump Açıklamalarda Bulundu: Epstein Bağlantısını Reddetti

Donald Trump, adı geçen Jeffrey Epstein belgeleriyle ilgili, "Gizleyecek hiçbir şeyim yok. Epstein ile hiçbir ilgim yok, tamamen aklandım" dedi.
Gündem

Galatasaray Juventus’la Eşleşti: Şampiyonlar Ligi Heyecanı Artıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki ilk maçında Juventus'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini eleyerek önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
Gündem

Benfica-Real Madrid Maçında Mourinho’nun Duygu Dolu Açıklamaları

Benfica, Arda Güler'li Real Madrid'e karşı, kalecisinin 90+8'de attığı golle tarihi bir zafer elde etti. Jose Mourinho, çeyrek finale dair düşüncelerini paylaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.