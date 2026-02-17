İstanbul Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor doğrultusunda “yasa dışı bahis” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda ekipler, bir spor kulübünün eski yöneticileri ve başkanlarının yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını keşfetti. Bu kişilerin elde ettikleri suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları belirlendi.

SPOR KULÜBÜNE BASKIN

Elde edilen gelirlerin, ilgili spor kulübünün muhasebecisi ve diğer bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Bu gelişmeler sonucu, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 8 kişi yakalandı ve Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

DİYARBEKİRSPOR’UN DURUMU

Diyarbekirspor A.Ş’nin 3. Lig 2. Grup’ta 25 puanla 11. sırada yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, soruşturmada adı geçen eski başkanın Fevzi İhlanlı olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.