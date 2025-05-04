İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Yenik Düşerek Hayatını Kaybetti. Ceren Önder Kandemir AKM’de Gözyaşlarına Boğuldu

HASTALIKLA MÜCADELE EDEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN HAYATI KAYBETTİ

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliğine yenik düşerek 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kendisine yürekten bağlı birçok siyasi parti ve sanatçı taziye mesajı yayımladı. Önder bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

ANMA TÖRENİ AKM’DE DÜZENLENDİ

Önder’in anma töreni için, siyaset ve sanat dünyasından pek çok seveni AKM’de bir araya geldi. DEM Parti’nin İmralı heyeti üyesi Ahmet Türk de AKM’ye katılan isimler arasında yer aldı.

CENAZE NAAŞI AKM’YE GETİRİLDİ

Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındıktan sonra Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi’ne götürüldü. Sonrasında naaşı, AKM’deki sahneye taşındı ve katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.

KIZI’NIN DUYGUSAL ANLARI

Ceren Önder Kandemir, babasının naaşı başında gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşları içinde sahnede yaptığı konuşmada şöyle ifade etti: “Ben ne zaman bir şey yazsam babamı arayıp telefonda sesli konuşurdum. Onunla biz tek bir kişi gibiydik. Ona geçen hafta bir mektup yazdım, size okumak istiyorum. Hayatın bütün rengi gitti. Giderken neşemin birazını Can ve Yasin’e bırakarak ama rengin tamamını alarak sana doyuncana sevgi verebildim. Her gün söyledim sevdiğimi. Şimdi tüm renklerim de senin olsun. Artık dinlen turna kuşum. Şakaların ağzımızda eğreti dursa bile taklit etmeye çalışacağız.”

ÖNDER’İN TANIYACAK HAYATI

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı, ardından Ankara Üniversitesinde Siyasal Bilgiler okuma fırsatını elde etti fakat 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitim hayatı kesintiye uğradı. Darbe karşıtı protestolara katıldığı için 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde kaldı. Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuk gibi birçok alanda başarılar elde eden Önder, “Beynelmilel” filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü aldı.

24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili olarak görev yapan Önder, 2013-2015 yılları arasında “çözüm süreci” kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019 yılında tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti’den 28. dönem İstanbul milletvekili olarak seçilen Önder, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri ve Anayasa Komisyonu Üyesi olarak da görev yaptı. Bir çocuk babası olan Önder, birçok kişi tarafından sevgiyle hatırlanacak.