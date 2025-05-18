İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatıyor. Tarih Belirlediler

İŞE ÇIKAMAYACAKLARINI AÇIKLADILAR

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gerekli ödemeleri alamadıkları için 22 Mayıs’tan itibaren işe çıkamayacaklarını duyurdu. Ovacık, “Bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık” dedi.

ÖDEMELERİN RİSKİ

Ovacık, yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15’inde 500 milyon ödenecek denildi. Ancak Mayıs ayının 15’ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Görüşmelerimiz sonucunda bu ödemenin yapılmayacağı bildirildi,” şeklinde konuştu. Nisan ayında aldıkları ödeme ile işlerini sürdüremeyeceklerini belirten Ovacık, esnafın sıkıntı içinde olduğunu vurguladı.

PERSOELİN MAAŞINI ÖDEYEMİYORLAR

Perşembe günü itibarıyla araçlarına yakıt alamayacaklarını ve personelin maaşlarını ödeyemeyeceklerini işaret eden Ovacık, sonuç olarak işe çıkamayacaklarını açıkladı. “3 bin 41 arabayı bağlayacak. İstanbul halkının mağdur olmasını istemiyoruz,” ifadelerini kullandı. Ödemelerin yapılmaması nedeniyle hizmet veremeyeceklerini ve bunun kendilerinin suçu olmadığını kaydeden Ovacık, “Belediyeden bir ödeme aldığımızda durumu yeniden değerlendireceğiz,” dedi.