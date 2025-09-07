İstanbul-Paris Treni, Yarın Kalkıyor!

İSTANBUL-PARİS TURİSTİK TRENİ YENİDEN YOLA ÇIKIYOR

Avrupa ile Türkiye’yi demiryolu ile yeniden bir araya getiren İstanbul-Paris Turistik Treni, nostalji ve lüksü bir arada sunan unutulmaz bir seyahat için yarın tekrar hareket ediyor. “İstanbul-Paris 2” adı verilen bu özel sefer, 14 vagondan oluşan etkileyici yapısıyla yalnızca 52 yolcusunu ağırlayacak. Tarihi Orient Express’in atmosferini çağrıştıran tren, İstanbul’dan hareket ederek Avrupa’nın merkezine doğru kültür, tarih ve konforla dolu bir yolculuk yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre tren, Halkalı Garı’ndan saat 10.25’te kalkacak. Türkiye’nin batıya açılan demiryolu kapısı olan bu sefer, yolcularına “zamanda yolculuk” hissi yaşatmayı amaçlıyor.

SEFER PROGRAMI DUYURULDU

Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi (MAV) tarafından düzenlenen özel seferler çerçevesinde, eylül ayında üç kez, ekim ve kasım aylarında birer kez tren yolculuğu yapılması planlandı. Bakan Uraloğlu, yılın geri kalanında gerçekleştirilecek seferlerin takvimini şu şekilde açıkladı: 14 Eylül: “Constellation” Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül’de Halkalı’dan yola çıkacak. 17 Eylül: “Paris-İstanbul 2” treni Türkiye’ye ulaşacak, 18 Eylül’de “Latitudes 1” adıyla dönüş seferine çıkacak. 20 Ekim: “Latitudes 2” ismiyle Kapıkule’den girecek tren, 21 Ekim’de “Marmara” ismiyle yoluna devam edecek. 1 Kasım: Yılın son özel seferi “Balkan Explorer 3” olarak giriş yapacak, 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” adıyla yolculuğunu sürdürecek.