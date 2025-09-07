İstanbul-Paris Treni Yola Çıkıyor!

İSTANBUL-PARİS TURİSTİK TRENİ YENİDEN YOLA ÇIKIYOR

Avrupa ile Türkiye’yi raylar üzerinden bir araya getiren İstanbul-Paris Turistik Treni, nostalji ve lüksü harmanlayan eşsiz bir yolculuk için yarın yola çıkıyor. “İstanbul-Paris 2” adı verilen bu özel sefer, 14 vagondan oluşan büyük yapısıyla yalnızca 52 yolcusunu ağırlayacak. Tarihi Orient Express’in ruhunu pekiştiren bu tren, İstanbul’dan hareket ederek Avrupa’nın kalbine doğru kültür, tarih ve konfor açısından zengin bir serüvene kapı açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre tren, Halkalı Garı’ndan saat 10.25’te kalkacak. Türkiye’nin batıya açılan demiryolu kapısı olan bu sefer, yolcularına adeta “zamanda yolculuk” hissi yaşatmayı amaçlıyor.

SEFER DETAYLARI NELER?

Avrupa’nın etkileyici şehirlerinden geçecek olan tren, klasik demiryolu seyahatlerinin romantizmini modern konforla birleştirerek yeni bir deneyim sunuyor. Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi (MAV) tarafından düzenlenen özel seferler çerçevesinde, eylül ayında üç kez, ekim ve kasım aylarında ise birer kez tren yolculuğu yapılacak. Bakan Uraloğlu, yılın geri kalanında gerçekleştirilecek seferlerin takvimini şu şekilde duyurdu:

14 Eylül: “Constellation” Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül’de Halkalı’dan ayrılacak. 17 Eylül: “Paris-İstanbul 2” treni Türkiye’ye ulaşacak, 18 Eylül’de “Latitudes 1” adıyla dönüş seferine çıkacak. 20 Ekim: “Latitudes 2” ismiyle Kapıkule’den girecek tren, 21 Ekim’de “Marmara” adıyla yoluna devam edecek. 1 Kasım: Yılın son özel seferi “Balkan Explorer 3” olarak giriş yapacak, 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” adıyla yolculuğunu sürdürecek.