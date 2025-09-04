İstanbul Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklandı

İSTANBUL’DA CUMHURİYET SAVCISI BİÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu bildirilen M. C. G. adlı kişi tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Zanlı, olayın ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “03.09.2025 günü saat 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli Mahallesi’ndeki Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN (E-58), daha önce husumet beslediği Mustafa Can GÜL (E-19) adlı kişi tarafından boğazından bıçaklandı. 112 ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli, olay yerinde yakalanarak muhafaza altına alındı” denildi.

BAĞLANTILI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi’ndeki kendi işletmesinde, daha önceden yaşanan bir alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu 19 yaşındaki M. C. G. tarafından boğazından bıçaklandı. Olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, sağlık ekipleri olay yerine intikal etti ve yaptıkları incelemede Savcı Kayhan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.