İstanbul Savcısı Ercan KAYHAN Bıçaklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu iddia edilen M. C. G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “03.09.2025 günü saat 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli Mahallesi’nde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can Gül (E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır. 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan olay yerinde vefat etmiştir. Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır” denildi.

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy ilçesinde sahibi olduğu restoranda alacak verecek yüzünden husumetli olduğu 19 yaşındaki M. C. G. tarafından bıçaklandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, savcı Kayhan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından polis ekipleri, madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheliyi kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı.