İstanbul Savcısı Ercan KAYHAN Bıçaklandı

İSTANBUL’DA CUMHURİYET SAVCISI BİÇAKLANDI

İstanbul’un Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu belirtilen M. C. G. isimli bir kişi tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Talihsiz olay şu şekilde aktarıldı: “03.09.2025 günü saat 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli Mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN (E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL (E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır. 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir. Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır.”

OLAYDA YENİ GELİŞMELER

Elde edilen bilgilere göre, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi’ndeki kendi işletmesinde, daha önceden yaşanan alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu 19 yaşındaki M. C. G. tarafından boğazından bıçaklandı. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, sağlık ekipleri olay yerine intikal etti ve yapılan incelemeler sonucunda savcı Kayhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri ise, madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheliyi kısa bir süre içinde yakalayarak gözaltına aldı.