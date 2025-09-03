İstanbul Servis Ücretlerine Yüzde 50 Zam

ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM TALEBİ

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okulların açılmasına çok kısa bir süre kala servis ücretleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sinar, 2025 Ocak ayından bu yana gerçekleşmeyen bir zam olduğunu hatırlatarak, okul servis ücretlerinde artış yapılması gerektiğini belirtti. “Yüzde 50 zam taleplerimizin kabul olması durumunda en kısa mesafe ücretler 3 bin 800 lira olacak” dedi.

İBB MECLİSİ’NDEN BEKLENTİLER

Sinar, eğitim öğretim dönemi başlangıcı olan 8 Eylül’de yapılacak olan belediye meclis toplantısında bu taleplerinin değerlendirileceğini aktardı. Danıştay’ın UKOME’lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesinin ardından, bu kararın belediyelere geçtiğini anlattı. İBB Meclisi’nin de fiyat tarifesini belirleyeceğini ifade ederek, “Geçen seneden bu yana triger kayışından motor yağlarına, lastiklerden sigortalara kadar birçok masraf yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdi” sözleriyle taleplerinin makul olduğunu düşündüğünü belirtti.

HESAPLAMALAR VE SONUÇ

Sinar, hesap yaparak servis araçlarının kapasitesiyle ilgili bilgiler verdi. Servis araçları 16+1 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirten Sinar, “Taşıyabileceğimiz öğrenci sayısı maksimum 15. Eğer zam teklifimiz kabul edilirse, 4 bin lira olacak. Yani 15 öğrenciden maksimum 60 bin lira gelir elde edilecektir. Bu gelir, meslektaşlarımızın araç masraflarını, kasko sigortası, ev giderleri ve kış lastiği alımları gibi ihtiyaçlarını karşılayabilir” dedi.