İstanbul Silivri Açıklarında 4.0 Büyüklüğünde Deprem!

İstanbul’da 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün saat öğle 12.40 civarında Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında yeni bir deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremin büyüklüğünü 4.0 olarak belirledi ve merkez üssünü Silivri açıkları olarak açıkladı. Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 6.99 kilometre olarak kayda geçirdi. Sarsıntı, özellikle Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde hissedildi.

ARTÇILARIN DEVAMI HİSSEDİLİYOR

23 Nisan’da saat 12.49’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da büyük bir paniğe yol açmış, ardından 291 artçı sarsıntı kaydedilmişti. AFAD, artçıların azalmaya başladığını belirtti fakat uzmanlar, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bu bölümünde hareketliliğin sürmeye devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bugünkü 4 büyüklüğündeki deprem, bu hareketliliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

PROF. DR. PAMPAL’DAN DEĞERLENDİRMELER

CNNTÜRK canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 3.7 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Pampal, “23 Nisan’daki 6.2’lik depremin artçısı olarak değerlendirilebilir. Normal artçıların 1-2 ay daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Yüzlerce artçı meydana geldi ve bir süre daha devam edecek. Abartılacak bir durum yok; bu tamamen doğaldır. Zamanla bu depremlerin büyüklüğü azalacak, seyrekleşecek ve 1-2 ay içinde sönümlenecek. Ancak arada 4-5, 3-4 büyüklüğünde sarsıntılar olabilir. Çoğunlukla daha küçük mikro depremler gözlemlenecek ve bir süre sonra sönümlenecek” ifadesinde bulundu. Pampal, ayrıca “Kırılan kısım Orta Marmara’nın batı kesiminde. Kırılma doğuya doğru devam ediyor. 1776’da yıkıcı depremler üreten bir fay var. 23 Nisan’daki 6.2’lik ana şoku da bunlardan biri olarak değerlendiriyorum. İkincisinin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Ayrıca, biraz daha büyük, 6.5-7 arası büyüklükte bir deprem üretebilecek henüz kırılmamış segmentin varlığını kabul etmemiz gerekiyor. İstanbul için deprem tehlikesinin geçtiğini söylemek bana göre doğru değil” dedi.