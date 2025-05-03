İstanbul Silivri Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem!

DEPREM SÜREKLİLİĞİ İSTANBUL’U SARSIYOR

İstanbul, 23 Nisan 2025’de Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarıyla etkilenmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi’nde yeniden Silivri açıklarında bir deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremin büyüklüğünü 4.0 olarak belirtirken, merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. Diğer taraftan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) de büyüklüğü 3.7 olarak kaydetti ve derinliğinin 6.99 kilometre olduğunu açıkladı. Bu sarsıntı İstanbul’un özellikle Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy gibi bölgelerinde hissedildi.

ARTÇILARIN ETKİSİNİ HİSSEDEN BÖLGELER

23 Nisan’da saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da büyük bir panik yaratarak, 13 saniye süren sarsıntı sonrası 291 artçı sarsıntı kaydedilmesine neden olmuştu. AFAD, artçı sarsıntılarda bir azalma eğilimi görüldüğünü bildirse de uzmanlar Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bu kısmındaki hareketliliğin devam edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bugün yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem, bu hareketliliğin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

CNNTÜRK canlı yayınında bu durumu değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, 3.7 büyüklüğündeki depremin 23 Nisan’daki 6.2’lik depremin bir artçısı olarak kabul edilebileceğini belirtti. Pampal, “Artçılar 1-2 ay devam edebilir. Yüzlerce artçı oldu ve bir süre daha devam edecek. Bu durum sıkıntı yaratacak bir şey değil. Zamanla büyüklükleri azalacak, seyrekleşecek ve 1-2 ay içinde sona erecek. Ancak arada bir 4-5, 3-4 büyüklüğünde sarsıntılar olabilir. Küçük mikro depremler ölçeğine düşerek sönümlenecek. Fakat başka bağımsız bir depremin olmaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Pampal, kırılmanın Orta Marmara’nın batı kesiminde devam ettiğini vurgulayarak, “1776’da iki büyük yıkıcı deprem üreten bir fay var. 23 Nisan’daki 6.2’lik ana sarsıntıyı bunlardan biri olarak değerlendirebiliriz. İkinci büyük depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu fayda 6.5-7 büyüklüğünde sarsıntılar olabileceğini öngörmemiz gerekiyor. İstanbul için deprem tehlikesi geçti demek doğru değil.” dedi.