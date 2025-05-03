İstanbul Silivri Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem!

İSTANBUL DEPREMİ ARTÇILARIYLA DEVAM EDİYOR

İstanbul, 23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla sarsılmaya devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde, Marmara Denizi’nde yeniden Silivri açıklarında meydana gelen bir deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremin büyüklüğünü 4.0 olarak belirtirken, merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 6.99 kilometre olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı, İstanbul’un özellikle Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy gibi ilçelerinde hissedildi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

23 Nisan’da saat 12.49’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da büyük bir paniğe yol açmış ve 13 saniye süren sarsıntı sonrası toplamda 291 artçı sarsıntı kaydedilmişti. AFAD, artçı sarsıntıların azalma eğiliminde olduğunu vurgulasa da, uzmanlar Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bu segmentindeki hareketliliğin devam edebileceğine dair uyarılar yapıyor. Bugün gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin, bu hareketliliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İLK DEĞERLENDİRME: BU NORMAL

CNNTÜRK canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 3.7 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Pampal, “23 Nisan’daki 6.2’lik depremin artçısı olarak değerlendirilebilir. Bu normal artçıların 1-2 ay devam edebileceğini konuşuyoruz. Yüzlerce oldu, bir süre de olmaya devam edecek. Çok abartılacak bir durum yok. Bu normaldir. Zaman içinde büyüklüğü azalır, seyrekleşir ve 1-2 ay içinde sönümlenir. Ancak arada bir 4-5, 3-4 arası olabilir.” ifadelerini kullandı. Pampal, “Kırılan kısım Orta Marmara’nın batı kesiminde. Kırılma doğuya doğru devam ediyor. Bir önceki tarihsel dönemde 1776’da iki yıkıcı deprem üreten bir fay. 23 Nisan’daki 6.2’lik ana şoku bunlardan biri olarak değerlendiriyorum. İkincisinin de ne zaman olacağını bilemediğimizi vurgulamak istiyorum. Biraz daha büyük 6.5-7 arası, 7’ye yakın büyüklükte deprem üretecek uzunlukta kırılmamış segmentin varlığını kabul etmemiz gerekiyor. İstanbul için deprem tehlikesi geçti demek bana göre doğru değil.” şeklinde konuştu.